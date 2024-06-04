Жительница Орловской области провалилась в колодец

Её спасли сотрудники МЧС.

Однако потерпевшую пришлось госпитализировать. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства.

ЧП случилось накануне утром в Орловском муниципальном округе в деревне Ботавина. Звонок поступил в службу спасения около 9 часов 30 минут. В МЧС позвонила другая орловчанка – очевидец происшествия.

Оказалось, что в колодец упала пожилая женщина. На место выехали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части.

Они оказали потерпевшей необходимую помощь. Затем сотрудники МЧС, используя пожарные пояса, вытащили женщину из люка и передали её врачам «Скорой помощи».

В итоге у орловчанки диагностировали вывихи плеч. Женщину госпитализировали.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 10 раз. Три выезда пришлись на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»