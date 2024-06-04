В Ливнах открылась школа для «сердечников»

Здесь помогают пациентам с хронической сердечной недостаточностью.

Школа работает на базе Ливенской ЦРБ. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Просветительская инициатива реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Занятия в школе ведут врачи-кардиологи Анастасия Красова и Инна Яковлева.

В рамках занятий пациенты получают необходимые дополнительные знания о своём заболевании, которые помогут им сохранить здоровье и жизни. Также на днях в рамках всемирной тематической недели в поликлинике Ливенской ЦРБ состоялся день знаний о хронической сердечной недостаточности.

Ранее стало известно, что в Орле открыли школу для пациентов с сахарным диабетом.

ИА «Орелград»