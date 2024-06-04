В Орловской области задержали группу злостных вымогателей

Они отнимали у граждан квартиры и автомобили.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, по текущей версии, в преступную группу входили четверо граждан. Они незаконно завладели тремя квартирами, пятью автомобилями (легковыми и грузовыми), которые оформили на третьих лиц. Также предполагаемые преступники «поживились» наличными средствами и материальными ценностями на общую сумму около 10 миллионов рублей.

Всё это было отнято у настоящих владельцев с помощью вымогательства – с применением огнестрельного и холодного оружия. В частности, при задержании у банды изъяли шесть пистолетов.

На данный момент Следственный комитет на основе материалов УФСБ возбудил уголовное дело по статье «вымогательство». Фигуранты заключены под стражу.

Также в выявлении и задержании предполагаемых преступников участвовали Управления МВД и Росгвардии по Орловской области. В пресс-службе региональной полиции рассказали интересные подробности.

Оказывается, вымогатели специализировались на нападениях на граждан, предположительно, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. В ряде случаев банда получала вознаграждения от незаконных интернет-магазинов, торгующих наркотиками – за физическую расправу над «неблагонадёжными» продавцами.

На данный момент в деле восемь эпизодов. Например, в ноябре минувшего года вымогатели, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили 24-хлетнего орловца передать им автомобиль «Ауди А-6», якобы, в счёт уплаты долга. В декабре 2023-го злоумышленники, используя оружие, вынудили ещё одного жителя Орла перевести им 50 тысяч рублей. В январе текущего года двое подозреваемых проникли в квартиру 32-хлетнего мужчины. Угрожая ему двусторонним топором и телескопической дубинкой, гражданина заставили убедить его мать безвозмездно передать недвижимость в собственность третьим лицам. Позднее преступную сделку оформили у нотариуса.

Известно, что члены группы – граждане в возрасте от 36 до 29 лет. Некоторые из них прибыли на Орловщину из других регионов.

ИА «Орелград»