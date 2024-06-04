В Орловской области возникли вопросы к воде на двух пляжах

4.6.2024 | 11:41 Новости, Общество

Оба они внесены в список официальных мест летнего отдыха.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Перед началом купального сезона ведомство изучило качество воды в местах отдыха. Напомним, в этом году их стало уже 39.

Оказалось, что на двух пляжах вода далека от идеала. По крайней мере, такая ситуация зафиксирована на 31 мая.

Так, возникли вопросы к пруду «Новый Беленький», который находится в деревне Подгородняя Малоархангельского района. Оказалось, что качество здешней воды не соответствует требованиям санитарных правил и норм по БПК-5 (биохимическому потреблению кислорода).

Также не всё хорошо оказалось с водой из пруда «Андриабуж», популярного места отдыха в Орловском муниципальном округе. Однако она недотянула до нужного уровня уже по микробиологическим показателям.

ИА «Орелград»


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