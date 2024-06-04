Вдовин пригрозил подрядчику «Дворянки» уголовным делом

Первый зампред облсовета остался недоволен увиденным.

Сегодня Михаил Вдовин снова побывал на проблемном объекте. О своих впечатлениях он рассказал в социальных сетях.

«Подрядчик медленно и уверенно движется к уголовному делу», – заявил депутат.

По словам Вдовина, на момент его визита на объекте работали всего семь человек. При этом не велась созидательная деятельность на ротонде и балюстраде, не устанавливались малые архитектурные формы. Также простаивали работы на лестнице, ведущей в сквер, не производилась укладка второго слоя асфальта. Кроме того, первый замспикера отметил, что трава на газонах «Дворянки» посеяна, но без предварительной подготовки.

«О сложившейся ситуации проинформировал заказчика для принятия мер воздействия на подрядчика», – подчеркнул Вдовин.

ИА «Орелград»