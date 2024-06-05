Под Орлом курильщиков вычислили по шарам

Уличная акция «Жизнь без табака» прошла во Мценском районе.

Как сообщили в администрации Мценского района, уличную акцию «Жизнь без табака» провели сотрудники районной библиотеки им. И.С.Тургенева. Она прошла в рамках Всемирного дня без табака, участие в ней приняли подростки и молодежь, которые таким образом выразили свое отрицательное отношение к пагубной привычке. Участникам акции организаторы рассказали о вредном влиянии никотина на организм человека, в том числе о вреде табачного дыма для окружающих, некурящих людей. Ребятам также объяснили, почему не стоит начинать курить, а если уж начал, почему необходимо немедленно бросить.

«Участники акции надували воздушные шары, в результате, которого было понятно, кто ведет здоровый образ жизни и не злоупотребляет вредными привычками, – добавили в администрации Мценского района. – Молодые люди призвали всех вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и беречь свое здоровье смолоду, отказавшись от употребления табака и других вредных привычек».

Ранее специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области провели в городе Мценске профилактическую акцию для молодежи, целью которой было развеивание мифов об электронных системах доставки никотина (ЭСДН). В ведомстве пояснили, что их наиболее распространенным вариантом являются «электронные сигареты» и «вейпы». Один из мифов заключается в том, что электронные сигареты – это не курение, а парение. Якобы поэтому их использование не вредит здоровью.

«Между тем, вейпинг, как его принято называть, – это процесс вдыхания и выдыхания аэрозоля (его ошибочно называют паром), который вырабатывается электронной сигаретой или устройством похожего типа, – объяснили в Управлении Роспотребнадзора. – Этот термин используется потому, что электронные сигареты производят не табачный дым, а именно аэрозоль. Его принимают за водяной пар, но на самом деле он состоит из мельчайших частиц. Многие из этих частиц содержат токсичные соединения».

Еще одним распространенным мифом в ведомстве называют «активное бездоказательное утверждение, что ЭСДН можно использовать в качестве средства никотинзаместительной терапии и они могут быть эффективным вспомогательным средством при отказе от курения». Зависимость возникает независимо от того, как вдыхать никотин, — выкуривать обычную сигарету или вейп, объясняют специалисты, напоминая о том, что одна из основных групп риска никотиновой зависимости – это подростки.

«Их мозг более уязвим к никотину, чем мозг взрослого человека, что повышает вероятность развития зависимости, – говорят в ведомстве. – Употребление никотина в подростковом возрасте влияет на настроение, концентрацию внимания, принятие решений. В долгосрочной перспективе это увеличивает риск развития психических расстройств и когнитивных нарушений в более позднем возрасте».

ИА “Орелград”