Под Орлом задержали машину с 3,5 кг мефедрона

Подозреваемые арестованы.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по области, двух предполагаемых наркокурьеров «взяли» на 335-м километре автодороги «Крым». Впрочем, они являются местными жителями из Орловского муниципального округа.

Известно, что мужчинам 55 лет и 33 года. В автомобиле находилось изрядное количество наркотиков. Как установила экспертиза, орловцы перевозили мефедрон общей массой около 3,5 килограмма.

В Орловской области полицейские задержали межрегиональных курьеров, перевозивших на автомобиле более 3,5 килограммов «синтетики»

Наркотики хранились в сумке, которая находилась за передним пассажирским сиденьем. Они оказались расфасованы в 6 полимерных пакетов.

По текущей версии, орловцы забрали «синтетику» в столичном регионе для того, чтобы реализовать её в других областях. В отношении них возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены под стражу.

Ранее стало известно, что на Орловщине задержали группу злостных вымогателей.

ИА «Орелград»