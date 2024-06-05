До Орловской области доехали автоклубы

5.6.2024 | 12:45 Культура, Новости

Об этом объявили в пресс-службе губернатора.

Фото: Администрация Кромского района

Техника прибыла в Корсаковскйи и Шаблыкинский районы. Автоклубы приобрели в рамках национального проекта «Культура». На их закупку направили около 12 миллионов рублей.

В 2022-м году область закупала шесть автоклубов (для Ливенского, Колпнянского, Кромского, Новодеревеньковского, Покровского и Мценского районов).

Культурные центры на колёсах оснащены современным многофункциональным оборудованием. В частности – сценой-трансформером, спутниковой антенной и акустической системой, а также мультимедийными устройствами. Как правило, автоклубы используются для проведения культурных мероприятий в отдалённых населённых пунктах.

Как отметили в пресс-службе, данная закупка облегчит орловцам доступ к культурным ценностям.

ИА «Орелград»


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