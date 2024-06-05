13-летний мотоциклист сбил пожилую орловчанку

Женщину увезли в больницу.

Дорожный инцидент произошёл в Урицком районе на трассе «Орёл – Брянск – Совхозный», рассказали в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всё случилось накануне в 13 часов 50 минут. Подросток 2011-го года рождения ехал на мотоцикле со стороны деревни Юшино в сторону посёлка Совхозного. Парень управлял кроссовым мотоциклом XGZ CQR-CB250. При этом на транспортном средстве не было номеров.

Примерно на 2-м километре трассы подросток допустил наезд на 57-летнюю женщину. Она шла по правой стороне проезжей части (в направлении, попутном движению мотоцикла).

Пешеход получила телесные повреждения. Её доставили в Орловскую областную клиническую больницу. Женщину пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что на Орловщине госпитализировали 8-летнего самокатчика.

ИА «Орелград»