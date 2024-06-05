В Орле мать заподозрили в избиении дочери

Девочке 9 лет.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что девочка поступила в травмпункт орловской областной больницы с телесными повреждениями. Это произошло 3 июня вечером. По предварительным данным, девочку травмировала её мать.

На данный момент прокуратура проводит соответствующую проверку. Однако ведомство уже поручило правоохранительным органам возбудить уголовное дело.

Кроме того, проводится ещё одна проверка. Предварительно установлено, что мать девочки напала не только на дочь, но и на работника «Скорой помощи», а также нанесла повреждения автотранспорту.

Ранее стало известно, что в Орле вынесли приговор по делу о вымогательстве у подростка.

ИА «Орелград»