Горячая вода должна вернуться в Орёл сегодня

5.6.2024 | 13:39 Важное, ЖКХ, Новости

Испытания теплосетей завершились досрочно.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщает Орловский филиал компании «Квадра».

Горячая вода должна появиться в домах, попавших под отключение, до 6 июня. Если этого не произойдет, жильцам следует обратиться в их управляющую компанию.

Следующие гидравлические испытания тепловых сетей, как обычно, пройдут в августа. До этого времени «Квадра» проведёт необходимые работы по ликвидации всех выявленных повреждений.

Напомним, горячую воду в Орле отключили 27 мая. Ожидалось, что испытания займут две недели.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования