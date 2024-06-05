Горячая вода должна вернуться в Орёл сегодня

Испытания теплосетей завершились досрочно.
Об этом сообщает Орловский филиал компании «Квадра».
Горячая вода должна появиться в домах, попавших под отключение, до 6 июня. Если этого не произойдет, жильцам следует обратиться в их управляющую компанию.
Следующие гидравлические испытания тепловых сетей, как обычно, пройдут в августа. До этого времени «Квадра» проведёт необходимые работы по ликвидации всех выявленных повреждений.
Напомним, горячую воду в Орле отключили 27 мая. Ожидалось, что испытания займут две недели.
ИА «Орелград»