Горячая вода должна вернуться в Орёл сегодня

Испытания теплосетей завершились досрочно.

Об этом сообщает Орловский филиал компании «Квадра».

Горячая вода должна появиться в домах, попавших под отключение, до 6 июня. Если этого не произойдет, жильцам следует обратиться в их управляющую компанию.

Следующие гидравлические испытания тепловых сетей, как обычно, пройдут в августа. До этого времени «Квадра» проведёт необходимые работы по ликвидации всех выявленных повреждений.

Напомним, горячую воду в Орле отключили 27 мая. Ожидалось, что испытания займут две недели.

ИА «Орелград»