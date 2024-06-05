Орловская прокуратура помогла восстановить права участников СВО

Нарушения выявили в Заводском районе Орла.

Как рассказали в ведомстве, они касались предоставления социальных льгот участникам специальной военной операции.

В минувшем и в текущем годах в районный отдел социальной защиты населения обратились двое местных жителей. Ранее они заключили контракты на прохождение военной службы в зоне СВО.

Орловцы подали в соцзащиту заявления о получении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения. Такая мера поддержки предусмотрена для участников СВО региональным законодательством.

Однако заявителям отказали в выплатах. Причиной стало то, что в данном отделе социальной защиты не имелось официальной информации о заключении соответствующих контрактов на прохождение военной службы.

Прокуратура провела проверку и истребовала необходимые документы. В результате вмешательства участникам СВО установили ежемесячную компенсацию, а также выплатили положенное за прошлые периоды.

ИА «Орелград»