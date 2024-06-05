На Орловщине ввели особый противопожарный режим

Такое распоряжение подписал губернатор.
Режим вводится с сегодняшнего дня. Гражданам необходимо воздержаться от посещения леса, разведения костров и сжигания мусора.
Также орловцам необходимо содержать в санитарном порядке прилегающие к лесу придомовые территории. Ещё одна обязанность – проводить соответствующую разъяснительную работу с детьми.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы:
- для граждан – в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- для должностных лиц – от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей;
- для юридических лиц – от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.
При возникновении или угрозе лесного пожара необходимо звонить в Региональную диспетчерскую службу Управления лесами по телефону (4862) 59-10-10 или на федеральную горячую линию Рослесхоза по телефону 8-800-100-94-00. Звонки принимаются круглосуточно.
ИА «Орелград»