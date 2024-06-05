На Орловщине ввели особый противопожарный режим

5.6.2024 | 14:50 Закон и порядок, Новости

Такое распоряжение подписал губернатор.

Фото: ИА «Орелград»

Режим вводится с сегодняшнего дня. Гражданам необходимо воздержаться от посещения леса, разведения костров и сжигания мусора.

Также орловцам необходимо содержать в санитарном порядке прилегающие к лесу придомовые территории. Ещё одна обязанность – проводить соответствующую разъяснительную работу с детьми.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы:

  • для граждан – в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
  • для должностных лиц – от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей;
  • для юридических лиц – от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

При возникновении или угрозе лесного пожара необходимо звонить в Региональную диспетчерскую службу Управления лесами по телефону (4862) 59-10-10 или на федеральную горячую линию Рослесхоза по телефону 8-800-100-94-00. Звонки принимаются круглосуточно.

ИА «Орелград»


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