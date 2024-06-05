В Орле впервые открыли подростковое пространство

Оно будет существовать на базе Дома детского творчества №4.

Учреждение располагается в Советском районе на улице Полесской в доме №53.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, пространство обустроили благодаря участию Дома творчества во Всероссийском конкурсе программ социализации подростков. Федеральный подростковый центр выделил на это 837 тысяч рублей.

«Мы полностью заменили мебель, обновили оборудование, установили новый экран», – рассказала директор Дома творчества Елена Наумова.

Подростковое пространство под названием «Ключ от всех дверей» – это место, куда ребята могут прийти в любое время, свободное от учебы. Для них организуют различные полезные и интересные формы занятости. Также здесь можно просто пообщаться друг с другом, а также завести новых хороших знакомых.

ИА «Орелград»