Областная больница купит особый комплекс для снижения стресса

Больных будут лечить аудио- и видеосигналами.

Необычная госзакупка размещена на официальном портале. «Орловская областная клиническая больница» приобретает мобильный аудиовизуальный комплекс для коррекции психосоматического состояния.

Торги уже завершены. В них участвовало сразу три компании. Победило ООО «Экран», предложившее наименьшую цену (около 836 тысяч рублей против начальной суммы в 2 миллиона 458 тысяч).

Контракт заключён. Комплекс должен прибыть на Орловщину до 1 августа текущего года.

Как ясно из открытых источников, комплекс представляет собой особую медтехнику, предназначенную для пациентов, страдающих от стресса. Воздействуя на мозг акустическими и визуальными образами, прибор стимулирует процесс выработки эндорфинов, энкефалинов и серотонина. В результате за 30-минутный сеанс человек получает позитивное воздействие, которое соответствует полноценному восьмичасовому сну.

ИА «Орелград»