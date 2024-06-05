Орловская область закупит противогазов на 4 миллиона

Поставщик определён.

Такая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает областное казённое учреждение «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы». Соответствующий конкурс выиграло ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские». Оно же являлось его единственным участником.

Компании предстоит поставить на Орловщину «противогазы гражданские фильтрующие». Сделать это надо не позднее 30 сентября текущего года. Точным местом поставки является деревня Ивановское Становского сельского поселения (Орловского муниципального округа).

За это ей заплатят 4 миллиона рублей. Это соответствует начальной (максимальной) цене контракта.

ИА «Орелград»