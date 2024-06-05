«Ураган» захотел восстановить дом-памятник в Орле

На это претендовали ещё две компании.

«Орёлград» узнал о результатах торгов, определивших дальнейшую судьбу дома по Карачевской, 44.

Напомним, что это не просто здание, а памятник архитектуры регионального значения – «Дом А. Сырцевой». Власти предложили его в аренду на 49 лет по символической цене – рубль за год. Однако в обязанности арендатора вменялось восстановление дома, который сейчас находится в не очень хорошем состоянии.

Предложение оказалось востребованным. На торги заявились три компании. Победило ООО «Ураган Групп», предложившее максимальную цену (5517 рублей за весь срок). Два других претендента – это ООО «Инжсервис» и ООО «Русская архитектура».

Информация опубликована в системе ГИС «Торги».

ИА «Орелград»