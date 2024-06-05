ОГИК купит комплекс обработки аудиосигналов за 3,4 миллиона

5.6.2024 | 9:07 Новости, Образование

Поставщик определён.

Фото: ИА “Орелград”

На позицию претендовали две компании. Однако в итоге победило ООО «Орел-Маркет», предложившее за свои услуги 3 миллиона 438 тысяч 841 рубль и 31 копейку (против стартовой цены примерно в 3,6 миллиона).

Контракт уже заключён. «Орловский государственный институт культуры» должен получить комплекс через 120 дней после подписания документа.

Как ясно из документации, комплекс состоит из микшерного пульта, микшерного модуля, модуля расширения для цифровых систем, модуля входов и выходов для микшеров и двух карт расширения.

ИА «Орелград»


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