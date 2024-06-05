Владимира Строева отметили новой наградой

5.6.2024 | 9:48 Новости, СВО

Орловец награждён медалью «За отвагу».

Фото: vk.com/vvstroev

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом Строев сообщил в своих соцсетях.

«Служу России! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – написал депутат.

Напомним, на минувшей неделе орловца отметили медалью «За самоотверженность и патриотизм». Награду вручили во время очередной сессии облсовета.

Сам Строев является депутатом городского совета Орла. Его мобилизовали для участия в СВО в 2022-м году. Через год мужчина попал под обстрел в Курской области и получил ранения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования