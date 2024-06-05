Владимира Строева отметили новой наградой

Орловец награждён медалью «За отвагу».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом Строев сообщил в своих соцсетях.

«Служу России! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – написал депутат.

Напомним, на минувшей неделе орловца отметили медалью «За самоотверженность и патриотизм». Награду вручили во время очередной сессии облсовета.

Сам Строев является депутатом городского совета Орла. Его мобилизовали для участия в СВО в 2022-м году. Через год мужчина попал под обстрел в Курской области и получил ранения.

ИА «Орелград»