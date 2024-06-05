«Орел-Отель» попытаются продать 1 июля

Городские власти в очередной раз выставили на торги дорогой лот.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило о проведении электронного аукциона, назначенного на 1 июля 2024 года. В этот день с молотка попытаются пустить 100-процентный пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Согласно описанию лота, уставный капитал общества по-прежнему состоит из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, которые принадлежат муниципальному образованию «Город Орел».

Ранее аукционы по продаже пакета акций «Гостиничного комплекса «Орел-Отель» назначались на 22 апреля и 3 сентября 2021 года, на 19 мая и 30 июня 2022 года, на 5 мая и 13 октября 2023 года. Все они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. В том году, как и в предыдущие годы, пакет акций «Орел-Отеля» включен в городскую программу приватизации муниципального имущества. Планируемая выручка должна стать источником покрытия огромного дефицита бюджета Орла.

Начальная цена пакета акций установлена в размере 1,151 миллиарда рублей на основании отчета независимого оценщика. Оценка рыночной стоимости акций проводилась в мае 2024 года. Шаг аукциона составит 57,583 миллиона рублей. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1000 рублей. Таким образом, уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллионам рублей. Основные виды деятельности общества: обслуживание российских и иностранных граждан и групп туристов путем предоставления им для временного проживания отдельных гостиничных номеров, коек и других коммунальных услуг.

При простое номеров возможно их предоставление под офисы по договорной цене. Также в перечень видов деятельности «Орел-Отеля» включена сдача в аренду зданий, сооружений или их частей, оказание туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательская деятельность; реализация товаров народного потребления, производство, закупка и переработка сельскохозяйственных продуктов, разработка, производство и организация проката технических средств, проведение ярмарок, аукционов, оказание информационно-коммерческих и посреднических услуг, организация общественного питания и др.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих составляет 89 человек. В имущественный комплекс общества входят здания гостиниц «Русь» и «Орел», земельные участки под ними, один гараж и три сарая. Здание гостиницы «Орел» имеет статус объекта культурного наследия, на него оформлено охранное обязательство.

ИА “Орелград”