В Ливнах будут платить пострадавшим от беспилотников

Новую меру поддержки ввели власти города.

Администрация города Ливны внесла изменения в действующий с 2017 года порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда. Он дополнен новым пунктом, предусматривающим предоставление единовременной денежной выплаты жителям города Ливны, пострадавшим в результате падения беспилотного летательного аппарата, повлекшего причинение вреда здоровью. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Также в документе появились условия оказания такой меры поддержки.

Согласно им, единовременная денежная выплата предоставляется на основании пакета документов, в том числе протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ливны, подтверждающий факт падения беспилотного летательного аппарата. Также потребуется заявление пострадавшего или его близкого родственника о предоставлении единовременной денежной выплаты.

Общий объем средств резервного фонда администрации города Ливны на 2024 год, утвержденный депутатами горсовета, составляет 5 миллионов рублей. Вероятно, функционал использования резервного фонда был расширен после атаки вражеских беспилотников на Ливны. Напомним, утром 27 мая произошло падение БПЛА на топливно-заправочную станцию в этом городе. Согласно официальной информации, часть фасада административного здания пострадала.

«На локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА. В результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали», – сообщала пресс-служба губернатора. Глава региона Андрей Клычков распорядился выплатить 1 миллион рублей семье погибшего водителя и по 200 тысяч рублей пострадавшим сотрудникам служб.

ИА “Орелград”