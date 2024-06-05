Орловчанка оставила «Скорую помощь» без зеркал заднего вида

Также автомобиль орловской медслужбы получил другие повреждения.

Об этом рассказали в официальных соцсетях орловской городской «Станции скорой медицинской помощи».

В учреждении указали другие подробности об инциденте. В публикации сообщается, что медики выезжали по одному из адресов на Комсомольской улице. Это случилось вечером 3 июня. При этом бригада «Скорой помощи» изначально знала, что предстоит оказать помощь девочке, пострадавшей от рук собственной матери.

Когда «Скорая» приехала, ребёнок сам выбежал навстречу. Сотрудникам учреждения не понадобилось подниматься на этаж и заходить в квартиру.

Однако мать последовала за ней. Как считают в учреждении, женщина находилась в нетрезвом состоянии.

«Под раздачу её кулаков попали также медсестра «Скорой» и даже автомобиль экстренной службы. Вразумить разбушевавшуюся даму не смогли ни медики, ни старший сын. Буйствовать она продолжала вплоть до прибытия сотрудников полиции», – сообщается в публикации.

«Со слов очевидцев, находившаяся в пьяном угаре мать била дочь головой о стену. Вырваться… девочка смогла благодаря старшему брату», – добавили в орловской «Скорой».

Девочку доставили в НКМЦ имени Круглой с ушибами и ссадинами, а также с подозрением на сотрясении головного мозга. Позднее детский омбудсмен Орловщины уточнил, что сейчас её жизнь и здоровье находятся вне опасности.

По словам медиков, чтобы отработать вызов до конца, на место пришлось вызвать ещё одну «Скорую». Автомобиль, повреждённый агрессивной женщиной, не смог продолжить работу на линии.

ИА «Орелград»