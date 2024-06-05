Детский омбудсмен рассказал об избитой 9-летней девочке

5.6.2024 | 16:54 Медицина, Новости, Происшествия

По предварительным данным, ребёнок пострадал от рук собственной матери.

НКМЦ имени Круглой. Фото: ИА “Орелград”

Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский опубликовал соответствующий пост в своих официальных соцсетях.

Чиновник рассказал, что в ночь после инцидента девочка находилась в НКМЦ имени Круглой – вместе со своим отцом. Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося», – пояснил Домогатский.

Также детский омбудсмен пообещал внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее прокуратура рассказала, что мать девочки подозревается не только в избиении дочери, но и в нападении на сотрудника «Скорой помощи», а также в повреждении транспортного средства.

ИА «Орелград»


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