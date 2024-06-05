В Орле у троих новорожденных выявили генетические заболевания

Такова статистика этого года.

Диагнозы поставили после прохождения расширенного неонатального скрининга. У детей диагностировали феникелтонурию, адреногенитальный синдром и нарушение обмена веществ.

Всего в этом году такой скрининг прошли около 1900 новорожденных. Система заработала в 2023-м.

Обследование проводят в первые двое суток после рождения младенца. Специалисты делают малышу безболезненный прокол в пятку и наносят восемь небольших пятен крови на специальные бланки. Один из них отправляется на исследование в лабораторию НКМЦ имени Круглой, второй – в референс-центр в Москву.

На данный момент исследование помогает выявить около 40 врождённых заболеваний, сообщили в Департаменте здравоохранения по Орловской области.

ИА «Орёлград»