Орловских чиновников предупредили о недопустимости нарушения закона

Предупреждения администрациям районов разослало Орловское УФАС.

Орловское УФАС России выдало сразу несколько однотипных предупреждений о прекращении действий или бездействия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Такие письма направлены в адреса администраций Залегощенского, Верховского, Краснозоренского, Свердловского, Новосильского, Дмитровского, Корсаковского, Кромского и других районов Орловской области. Ранее антимонопольщики по поручению ФАС России провели мониторинг и установили, что не во всех муниципальных образованиях имеются утвержденные схемы размещения рекламных конструкций.

Согласно Федеральному закону № 98-ФЗ, еще до 1 января 2014 года органы местного самоуправления были обязаны утвердить такие схемы. Таким образом, с 1 января 2014 года выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках независимо от формы собственности, а также на зданиях допускается только при наличии утвержденных в установленном порядке соответствующих схем.

Законом № 98-ФЗ введено такое основание для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, как ее несоответствие схеме. Словом, каждый орган местного самоуправления обязан разработать и утвердить схему. А если местные власти не хотят, чтобы на подведомственной им территории размещалась наружная реклама, то и такое решение должно быть принято официально. Вместе с тем в результате анализа информации, полученной УФАС от департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области, было установлено, что во многих районах власти не совершили действий по разработке, утверждению и размещению в Интернете схемы размещения рекламных конструкций.

В таком бездействии антимонопольщики увидели признаки нарушения статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Он запрещает осуществлять действия или бездействие, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции. Отсутствие утвержденной схемы создает барьеры для деятельности в сфере наружной рекламы, а также является причиной незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Бездействие районных администраций по утверждению схемы может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, решили в УФАС и выдали им предупреждения, обязывающие в срок до 31 июля 2024 года либо утвердить схемы, либо официально принять решение о том, что на подведомственной им территории не будут размещаться рекламные конструкции.

ИА “Орелград”