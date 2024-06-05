Пострадавшего при атаке БПЛА росгвардейца эвакуировали из Орла

5.6.2024 | 10:48 Медицина, Новости, СВО

Для этого использовался вертолёт.

Фото: vk.com/public217226300

Информацию сообщили в Орловской областной клинической больнице.

Эвакуацию провели накануне. Областной центр медицины катастроф ООКБ перевёз пациента в аэропорт.  Затем уже вертолёт доставил пациента в ведомственный госпиталь.

Сотрудник Росгвардии тяжело пострадал при атаке вражеского БПЛА на автозаправку в Ливнах, которая произошла 27 мая. Известно, что мужчине 42 года.

Также после того нападения госпитализировали ещё двоих человек. Однако им смогли оказать всю необходимую помощь в медучреждениях Орловской области. Ещё троим пострадавшим госпитализация не понадобилась.

Также в результате атаки погиб 31-летний Роман Петрашов, водитель областной Пожарной части №8.

ИА «Орелград»


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