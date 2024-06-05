Пострадавшего при атаке БПЛА росгвардейца эвакуировали из Орла

Для этого использовался вертолёт.
Информацию сообщили в Орловской областной клинической больнице.
Эвакуацию провели накануне. Областной центр медицины катастроф ООКБ перевёз пациента в аэропорт. Затем уже вертолёт доставил пациента в ведомственный госпиталь.
Сотрудник Росгвардии тяжело пострадал при атаке вражеского БПЛА на автозаправку в Ливнах, которая произошла 27 мая. Известно, что мужчине 42 года.
Также после того нападения госпитализировали ещё двоих человек. Однако им смогли оказать всю необходимую помощь в медучреждениях Орловской области. Ещё троим пострадавшим госпитализация не понадобилась.
Также в результате атаки погиб 31-летний Роман Петрашов, водитель областной Пожарной части №8.
ИА «Орелград»