В Орле вынесли приговор по делу о вымогательстве у подростка

5.6.2024 | 11:28 Криминал, Новости

Осуждённый – гражданин республики Таджикистан.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал Заводской районный суд.

Инцидент произошёл в ноябре минувшего года у торгового центра «Гринн». Установлено, что совершеннолетний иностранец, находясь в нетрезвом состоянии, проявил агрессию к ранее незнакомому мальчику. Поводом стал шарф с символикой футбольной команды, который не понравился гражданину Таджикистана.

Мужчина нанёс подростку как минимум один удар кулаком в лицо. Затем, угрожая дальнейшим насилием, потребовал от него 5 тысяч рублей. После этого он ещё раз ударил мальчика.

Подросток отдал ему все деньги, которые имел в наличии – 2400 рублей. После этого иностранец скрылся с места.

Случай привлёк значительное общественное внимание. В итоге суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Пока что приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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