В Орле спасли утопавшую 11-летнюю девочку

Ребёнок находится в больнице.

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне около 15 часов. Звонил очевидец. Он рассказал, что на Раздольной улице в пруду тонет девочка.

На место прибыли сотрудники 2-й Пожарно-спасательной части города Орла. В этот момент девочка лежала на берегу. Её вытащили из воды двое очевидцев происшествия.

Спасатели стали проводить реанимационные мероприятия. Затем юную орловчанку госпитализировали в детскую областную больницу.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 17 раз. Восемь выездов пришлись на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»