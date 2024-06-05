В Орле спасли утопавшую 11-летнюю девочку

5.6.2024 | 10:38 Новости, Происшествия

Ребёнок находится в больнице.

Фото: УМЧС по Орловской области

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне около 15 часов. Звонил очевидец. Он рассказал, что на Раздольной улице в пруду тонет девочка.

На место прибыли сотрудники 2-й Пожарно-спасательной части города Орла. В этот момент девочка лежала на берегу. Её вытащили из воды двое очевидцев происшествия.

Спасатели стали проводить реанимационные мероприятия. Затем юную орловчанку госпитализировали в детскую областную больницу.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 17 раз. Восемь выездов пришлись на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования