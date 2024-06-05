В Орле троллейбус зажевал пассажира

5.6.2024 | 10:29 Новости, Происшествия

Орловцу понадобилась медицинская помощь.

Фото: ГАИ по Орловской области

Инцидент произошёл накануне в 15:10 на 1-й Посадской. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по Орловской области.

82-хлетний мужчина выходил из транспорта на остановку. В этот момент 60-летний водитель закрыл двери.

Из-за этого пассажир упал на землю. В этот момент троллейбус начал движение и наехал на мужчину.

В результате ДТП пожилой орловец получил телесные повреждения. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу имени Семашко. Врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»


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