В Орле троллейбус зажевал пассажира

Орловцу понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошёл накануне в 15:10 на 1-й Посадской. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по Орловской области.

82-хлетний мужчина выходил из транспорта на остановку. В этот момент 60-летний водитель закрыл двери.

Из-за этого пассажир упал на землю. В этот момент троллейбус начал движение и наехал на мужчину.

В результате ДТП пожилой орловец получил телесные повреждения. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу имени Семашко. Врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»