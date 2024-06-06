В Орле о России рассказали на пяти языках

Сразу две выставки открылись в Орле ко Дню России.

Обе выставки организовала Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина. Так, по 20 июня в зале периодики будет работать выставка «Наш дом – Россия», посвященная празднованию Дня России. Экспозиция включает в себя материалы о символике Отечества и публикации в журналах: «Российская Федерация сегодня», «Власть», «Федерализм», «Россия и современный мир», «Общественные науки и современность», «Государство и право». Также представлены документы, декларирующие независимость Российской Федерации и предопределившие появление нового праздника.

«Таким основополагающим документом является «Декларация о государственном суверенитете РФ», принятая на первом съезде депутатов РСФСР 12 июня 1990 года, – пояснили в «Бунинке». – В 1994 году эта дата по указу президента была объявлена Днем независимости России и стала отмечаться ежегодно как поворотный шаг в новейшей истории страны».

Впрочем, спустя восемь лет праздник решили переименовать. С 2002 года он называется Днем России. Суверенитет рассматривается теперь не как внезапное обретение независимости, но как необходимое условие существования российской государственности, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции. «Это праздник тех, кто гордится многовековой историей нашего многонационального государства. Представленные материалы станут хорошим подспорьем для патриотического воспитания молодежи», – подчеркнули в библиотеке.

Вторая выставка под названием «Russia. Rußland. Russie», также посвященная Дню России, по 19 июня будет работать в отделе документов на иностранных языках. В данном случае в состав экспозиции вошла литература на английском, немецком, французском и испанском языках о России, ее культуре и традициях. В частности, посетители смогут ознакомиться с путеводители по Москве, Владимиру и Суздалю, по Золотому кольцу России, с фотоальбомом «Московский Кремль».

«Кроме того, представлены альбомы на французском языке – «Русское прикладное искусство», «Русский расписной поднос», «Русская народная картинка» (Лубок); на немецком языке – «Русское кружево»; на английском языке – «Государственный музей Палехского искусства», – говорят в «Бунинке». – Также будут полезны такие издания, как учебное пособие по культурологии «Дух России» на английском языке и иллюстрированная энциклопедия «Россия. Города, люди, традиции» на русском и английском языках».

ИА “Орелград”