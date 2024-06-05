В «ТТП» Орла признались в недовыполнении обязательств

Встреча прошла в областной администрации.

В ней, в том числе, участвовали заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и гендиректор МУП «ТТП» Игорь Косолапов.

«Муниципальный контракт исполняем на 95%», – признался руководитель Трамвайно-троллейбусного предприятия.

Как рассказал Косолапов, в минувшем году «ТТП» перевезло 12 миллионов пассажиров. Ожидается, что в 2024-м этот показатель вырастет до 13,5 миллиона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Ежедневно предприятие обеспечивает выход транспорта на 12 маршрутов – пять автобусных, четыре троллейбусных и три трамвайных. Доля «ТТП» на общем транспортном рынке города по пассажироперевозкам составляет 28,5%.

Также глава предприятия рассказал, что в настоящее время «ТТП» совместно с Высшей школой экономики разрабатывает программу модернизации электрического транспорта. Ранее Клычков рассказывал о планах по подписанию соответствующего соглашения на Петербургском экономическом форуме. Мероприятие открылось в северной столице сегодня.

ИА «Орелград»