В Орле покажут спектакль по пьесе Леонида Якубовича

Вход на представление будет бесплатным.

Показ состоится 10 июня в 15:00 в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева.

Зрителям представят премьеру спектакля под названием «Люди А. Выбор». Это постановка по пьесе известного телеведущего Леонида Якубовича, которая, в свою очередь, написана по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна».

Спектакль посвящён сотрудникам легендарного спецподразделения «Альфа».

Режиссёр спектакля – заслуженный деятель искусств республики Крым Юрий Маковский. В спектакле заняты известные актеры театра и кино: Юнона Захарьева, Владислав Кулыгин, Евгений Терентьев, Людмила Колесникова и Сергей Шолох. Также одну из ролей исполнил автор книги, президент Союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов.

Вход на мероприятие – бесплатный.

Возрастная категория: 16+

ИА «Орелград»