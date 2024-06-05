В Орле покажут спектакль по пьесе Леонида Якубовича

Вход на представление будет бесплатным.
Показ состоится 10 июня в 15:00 в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева.
Зрителям представят премьеру спектакля под названием «Люди А. Выбор». Это постановка по пьесе известного телеведущего Леонида Якубовича, которая, в свою очередь, написана по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна».
Спектакль посвящён сотрудникам легендарного спецподразделения «Альфа».
Режиссёр спектакля – заслуженный деятель искусств республики Крым Юрий Маковский. В спектакле заняты известные актеры театра и кино: Юнона Захарьева, Владислав Кулыгин, Евгений Терентьев, Людмила Колесникова и Сергей Шолох. Также одну из ролей исполнил автор книги, президент Союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов.
Вход на мероприятие – бесплатный.
Возрастная категория: 16+
ИА «Орелград»