Облсуд оставил Лежнева под стражей

Арест пыталась обжаловать сторона защиты.

Заседание состоялось сегодня. Лежнев участвовал в нем с помощью видеосвязи, сообщает портал «Орловские новости».

Советник губернатора заявил, что не собирается скрываться от следствия. «Для меня огромная честь, когда Владыка Тихон даёт за меня личное поручительство. Я уж точно не собираюсь убегать», — высказался Лежнев.

Также госслужащий ещё раз заявил о своей невиновности. Адвокат Лежнева Елена Никифорова тоже выразила свою уверенность в том, что советник не совершал преступлений и не должен находиться в СИЗО.

При этом прокуратура попросила суд оставить в силе решение Советского районного суда, по которому чиновник должен ждать приговора в изоляторе. Облсуд поддержал обвинение.

Пока что решено, что советник губернатора будет находиться под стражей до 24 июня.

ИА «Орелград»