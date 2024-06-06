Более 420 нарушений вскрыли при проверке бюджетных средств

Из общего количества 70 процентов проверок было проведено по поручениям депутатов.

В рамках аудита бюджетных расходов в сфере дорожного хозяйства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году было завершено 10 контрольных выездных мероприятий, из них 70 процентов, проведено в рамках исполнения поручений Орловского областного Совета народных депутатов. Об этом сообщается в отчетном докладе Контрольно-счетной палаты. «Приоритетом внимания являлись произведенные затраты в сфере дорожной деятельности», следует из документа. В этой сфере пять проведенных контрольных мероприятий.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» было проведено два мероприятия, оценка результативности финансовых вложений в объекты государственной и муниципальной собственности – две проверки. Также была исследована эффективность расходов на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. В целом в минувшем году объектами контроля стала деятельность трех органов местного самоуправления, двух казенных учреждений, одного государственного унитарного предприятия и одной некоммерческой организации.

В целом в 2023 году были проверены расходы областного бюджета в размере 2,352 миллиарда рублей. По итогам контроля установлено 425 нарушений действующего законодательства, исчисляемых в денежном эквиваленте на сумму 291,673 миллиона рублей. Из них 91 нарушение было вскрыто при осуществлении закупок на сумму 249,281 миллиона рублей. Три нарушения были выявлены при формировании и исполнении бюджета на общую сумму 37,514 миллиона рублей. В данном случае речь идет о несоблюдении порядка авансирования при выполнении работ, источником финансирования которых являются средства межбюджетных трансфертов.

Еще 316 нарушений, не исчисляемых в денежном эквиваленте, было выявлено в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, а 20 нарушений на 4,877 миллиона рублей коснулись норм действующего законодательства, в том числе строительных норм и правил. Для достоверной и всесторонней проверки эффективности бюджетных расходов на 35 объектах капитального строительства были проведены выездные проверки с применением методов лабораторного и инструментального контроля объема и качества фактически выполненных строительных и ремонтных работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

По их мотивам было внесено 11 представлений и одно предписание, в рамках исполнения которых обеспечено устранение нарушений на сумму 129,59 миллиона рублей. Из них: представлено документальное подтверждение фактически понесенных подрядчиками затрат и качества используемых материалов при выполнении строительных работ на сумму 83,378 миллиона рублей; за счет средств подрядчиков приняты меры по устранению недостатков выполненных работ стоимостью 38,719 миллиона рублей; возвращено на счета учреждений по итогам проведенной претензионно-исковой работы – 7,492 миллиона.

ИА “Орелград”