Чиновники даже в суде отказали в жилье сироте

Очередной процесс о предоставлении жилья прошел во Мценске.

Мценский районный суд рассмотрел дело о предоставлении жилого помещения. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подала местная жительница, относящаяся категории детей, оставшихся без попечения родителей. Она указала, что когда ей было три года ее мать лишили родительских прав, а отца она никогда не знала. Сведения о нем в свидетельство о рождении были внесены со слов матери. Девочка сначала воспитывалась в детском доме, потом – в школе-интернате, по окончании которого получила среднее профессиональное образование.

Сейчас она проживает в городе Мценске и с 2022 года стоит в очереди на жилье от государства. Она официально поставлена на учет в качестве нуждающейся в обеспечении жилым помещением как ребенок-сирота. В суде девушка просила обязать администрацию города Мценска предоставить ей благоустроенное жилое помещение площадью не ниже установленных социальных норм, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

«Истец на момент обращения в суд снимала квартиру, при этом в списке нуждающихся в жилом помещении она стояла под номером 39, и на момент обращения в суд ей уже исполнилось 23 года, – отметили в пресс-службе суда. – Федеральным законодательством предусмотрено, что право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями».

Представитель администрации города Мценска исковые требования не признал. Он подтвердил, что девушка поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье, но указал на то, что очередность получения жилья формируется в хронологическом порядке. Иными словами, первым квартиру получает тот, кто был поставлен на учет раньше других. Представитель мэрии заверил суд, что жилье будет предоставлено истцу в соответствии с очередностью и в рамках выделяемого финансирования.

«Также полагал, что удовлетворение исковых требований приведет к нарушению законных интересов других лиц, состоящих на учете и имеющих право на получение жилого помещения, – добавили в пресс-службе суда. – В связи с изложенным, представитель просил суд отказать в удовлетворении иска».

Однако суд довод мэрии об очереди оценил как не соответствующий нормам права – в федеральном законодательстве ничего не говорится об очередности в качестве условия предоставления жилья детям-сиротам. А списки формируются в соответствии с законом, но само по себе это не означает, что предоставление жилья зависит от очереди. «Формирование субъектом РФ списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, означает констатацию уполномоченным на то органом наличия оснований для реализации указанной категорией лиц права на предоставление жилого помещения», – к такому выводу пришел суд, удовлетворивший иск. Администрацию Мценска обязали предоставить девушке благоустроенное жилье, хотя чиновники вправе побороться с сиротой в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”