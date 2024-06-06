Орловцы порадовали приставов электронными обращениями

Жители региона активно пользуются порталом Госуслуг.

В 2024 году жители Орловской области подали в службу судебных приставов уже более 50 тысяч заявлений, ходатайств и обращений через единый портал Госуслуг (ЕПГУ). С помощью специального сервиса приставам также в электронном виде можно направлять объяснения, отводы и жалобы по исполнительным производствам. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП, данный сервис освобождает граждан и юридических лиц от бумажного документооборота, кроме того, не нужно лично посещать службу.

«С помощью сервиса должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, оповестить об уважительных причинах, по которым исполнить требования исполнительного документа не представляется возможным, – рассказали в УФССП. – Взыскатели могут подать заявление, чтобы ограничить выезд должника за границу, ограничить должника в специальном праве, проверить правильность взыскания денежных средств с неплательщика, передать информацию об имущественном положении должника».

Надо сказать, что орловцы активно переписываются в электронном виде и с другими ведомствами. Так, ранее УМВД России по Орловской области сообщало, что в рамках предоставления государственных услуг за четыре месяца 2024 года только Управление по вопросам миграции обработало 55 769 обращений, из которых через ЕПГУ поступило 10 895 обращений, через МФЦ – 23 972.

За тот же период времени подразделениями Госавтоинспекции было осуществлено 20 649 регистрационных действий, в том числе 10 477 – через ЕПГУ. Также была оказана 5751 услуга по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (из них через ЕПГУ – 2 224, через МФЦ – 1 058). В Информационный центр УМВД за четыре месяца поступило 9 173 заявления о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости (через ЕПГУ – 6 631, через МФЦ – 2 427), заявителям было выдано 8053 справки.

ИА “Орелград”