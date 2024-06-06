На Орловщине пересчитали пенсию матери инвалида

Её права отстояла прокуратура.

Известно, что женщина проживает в Орловском муниципальном округе. С мая минувшего года она получает пенсию по старости – как мать инвалида с детства, воспитавшая его до возраста восьми лет.

Однако при подсчёте страхового стажа пенсионный орган не учёл периоды работы орловчанки в трёх организациях (в 1996, 1998, 2000 и 2001 годах). Причиной стало то, что её работодатели не предоставили необходимые сведения индивидуального учета. Также пенсионный орган неверно указал период, на протяжении которого женщина ухаживала за ребёнком-инвалидом.

Тем не менее, как сообщает прокуратура Орловской области, данные спорные периоды подтверждались другими доказательствами. Учитывались записи из трудовой книжки, архивные справки, приказы о приёме на работу и увольнении с неё, расчётные листы, а также свидетельские показания.

В итоге прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Спорный вопрос рассматривал Заводской районный суд Орла.

Он вынес решение в пользу женщины. Пенсионный орган обязали включить спорные периоды работы орловчанки в страховой стаж и пересчитать размер её пенсии.

ИА «Орелград»