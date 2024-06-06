В Орловской области из реки вытащили тело

Погибшему было 33 года.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. ЧП случилось в Покровском районе в деревне Берлизево на реке Липовец.

Соответствующее сообщение о происшествии поступило в службу спасения вечером 4 июня.

Тело вытащили из воды утром следующего дня. Оно находилось в 50 метрах от берега, на глубине трёх с половиной метров.

Личность погибшего установлена. Это мужчина 1991-го года рождения.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 16 раз. Из них 12 раз – на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»