В Орловской области из реки вытащили тело

6.6.2024 | 10:26 Новости, Происшествия

Погибшему было 33 года.

Фото: УМЧС по Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. ЧП случилось в Покровском районе в деревне Берлизево на реке Липовец.

Соответствующее сообщение о происшествии поступило в службу спасения вечером 4 июня.

Тело вытащили из воды утром следующего дня. Оно находилось в 50 метрах от берега, на глубине трёх с половиной метров.

Личность погибшего установлена. Это мужчина 1991-го года рождения.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 16 раз. Из них 12 раз – на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


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