В Ливнах из-за самогонного аппарата эвакуировали 23 человека

Одна орловчанка госпитализирована.

Устройство стало причиной серьёзного пожара. ЧП случилось на местной улице Дзержинского в двухэтажном доме (№101).

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, сигнал поступил сегодня утром (около 6 часов 30 минут). Горела одна из квартир в данном доме.

На место прибыли сотрудники 7-й и 8-й пожарных частей. Они спасли из квартиры 64-хлетнюю женщину. Орловчанку госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

Также из дома эвакуированли 23 человека. Очаг пожара находился на кухне. Его предполагаемой причиной стало возгорание самогонного аппарата.

Огонь повредил кухню. Остальные помещения квартиры покрылись копотью.

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ИА «Орелград»