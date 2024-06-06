В Ливнах из-за самогонного аппарата эвакуировали 23 человека

6.6.2024 | 11:00 Важное, Новости, Происшествия

Одна орловчанка госпитализирована.

Фото: УМЧС по Орловской области

Устройство стало причиной серьёзного пожара. ЧП случилось на местной улице Дзержинского в двухэтажном доме (№101).

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, сигнал поступил сегодня утром (около 6 часов 30 минут). Горела одна из квартир в данном доме.

На место прибыли сотрудники 7-й и 8-й пожарных частей. Они спасли из квартиры 64-хлетнюю женщину. Орловчанку госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

Также из дома эвакуированли 23 человека. Очаг пожара находился на кухне. Его предполагаемой причиной стало возгорание самогонного аппарата.

Огонь повредил кухню. Остальные помещения квартиры покрылись копотью.

Ранее стало известно, что в Покровском районе из воды вытащили тело 33-летнего мужчины.

Фото: УМЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


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