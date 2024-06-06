Облсуд не смягчил наказание по делу о взятках на 30 миллионов

Приговор первой инстанции вступил в силу.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Изначально дело рассматривалось в Заводском районном суде города Орла. Он признал бывшего сотрудника «Управления автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» в получении крупных и особо крупных взяток.

Мужчина занимал должность ведущего эксперта дорожного хозяйства в отделе организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог. Он получил взятки от шести грузоперевозчиков и их представителей.

Средства являлись незаконной платой за ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования. За период с июля 2017-го по октябрь 2022-го сотрудник учреждения получил взятки на общую сумму около 30,6 миллиона рублей.

За это он поплатится 11 годами колонии строгого режима, а также штрафом в 100 миллионов рублей. Также его на 13 лишили права занимать ответственные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

ИА «Орелград»