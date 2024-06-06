В Орловской области учредили новую медаль

Она посвящена художнику Андрею Курнакову.

Такое решение принял губернатор Орловской области Андрей Клычков. Соответствующий указ опубликован на официальном портале региона

Указывается, что медалью А. И. Курнакова будут награждать за заслуги в сфере изобразительного искусства, а также в изучении и популяризации творчества данного художника. Причём награду смогут получать как граждане, так и организации (причём не только российские, но и иностранные).

Напомним, что Андрей Курнаков ушёл из жизни в 2010-м году. Он являлся видным орловским живописцем и педагогом, а также принимал участие в Великой Отечественной войне. Работы Курнакова входят в собрание Третьяковской галереи.

В Орле действует мемориальная мастерская художника (на Салтыкова-Щедрина, 3-А).

ИА «Орелград»