В Орловской области учредили новую медаль

6.6.2024 | 14:10 Культура, Новости

Она посвящена художнику Андрею Курнакову.

Фото: orel-region.ru

Такое решение принял губернатор Орловской области Андрей Клычков. Соответствующий указ опубликован на официальном портале региона

Указывается, что медалью А. И. Курнакова будут награждать за заслуги в сфере изобразительного искусства, а также в изучении и популяризации творчества данного художника. Причём награду смогут получать как граждане, так и организации (причём не только российские, но и иностранные).

Напомним, что Андрей Курнаков ушёл из жизни в 2010-м году. Он являлся видным орловским живописцем и педагогом, а также принимал участие в Великой Отечественной войне. Работы Курнакова входят в собрание Третьяковской галереи.

В Орле действует мемориальная мастерская художника (на Салтыкова-Щедрина, 3-А).

ИА «Орелград»


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