Орловца оштрафовали за незаконное использование сельхозучастка

6.6.2024 | 16:13 Закон и порядок, Новости

Ему пришлось возместить невыплаченную аренду.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила прокуратура Глазуновского района.

В 2020-м году мужчина взял в аренду у органов местного самоуправления земельный участок, предназначенный под сенокосы или пастбища. Земля находилась в Медведевском сельском поселении. Площадь участка составляла 41 тысячу квадратных метров.

Орловец арендовал его на три года. Однако по истечении периода продолжил пользоваться землёй, не заключая новый договор аренды.

Прокуратура обратилась в суд. В итоге с гражданина взыскали арендную плату за период фактического пользования землёй. Решение уже исполнено, а участок возвращён арендодателю.

ИА «Орелград»


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