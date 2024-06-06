Орловца оштрафовали за незаконное использование сельхозучастка

Ему пришлось возместить невыплаченную аренду.

Нарушение выявила прокуратура Глазуновского района.

В 2020-м году мужчина взял в аренду у органов местного самоуправления земельный участок, предназначенный под сенокосы или пастбища. Земля находилась в Медведевском сельском поселении. Площадь участка составляла 41 тысячу квадратных метров.

Орловец арендовал его на три года. Однако по истечении периода продолжил пользоваться землёй, не заключая новый договор аренды.

Прокуратура обратилась в суд. В итоге с гражданина взыскали арендную плату за период фактического пользования землёй. Решение уже исполнено, а участок возвращён арендодателю.

ИА «Орелград»