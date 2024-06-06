На Орловщине число мошенничеств выросло на 13,7%

6.6.2024 | 16:21 Криминал, Новости

Таковы итоги января – апреля текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

Цифры подросли по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, также в первом квартале года в регионе выросло количество преступлений, совершённых с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, выросло на 20%. Конечно, чаще всего такие схемы реализуются через средства мобильной связи, а также через интернет.

Всего в 2024 году в регионе зарегистрировано 149 «технологичных» краж и 578 «технологичных» мошенничеств. Установлено и задержано 6 фигурантов, входящих в состав организованной группы и причастных к совершению 10 преступлений.

Ранее сообщалось, что орловские полицейские разгромили телефонных мошенников в ЛНР.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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