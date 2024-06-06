Орловский суд защитил право сельчан на воду из колодца

Жителям деревни Мерцалова обещают воду надлежащего качества.

Как сообщает Орловский районный суд, рассмотрено административное дело по иску прокурора, выступившего в защиту неопределенного круга лиц, а именно жителей пригородной деревни Мерцалова. Иск был подан к администрации Орловского муниципального округа. Прокурор просил о признании незаконным бездействие чиновников и возложении на них обязанности поставить на учет в качестве бесхозяйного объекта источник нецентрализованного водоснабжения.

Из иска следовало, что сельчане сами обратились за помощью в прокуратуру. По их жалобе была проведена проверка. Установлено, что в деревне имеется колодец, которым активно пользуются местные жители. Однако собственника у этого источника водоснабжения нет. Прокурорская проверка показала, что он на учет в качестве бесхозяйного имущества не поставлен, в муниципальную собственность не принят. То есть, колодец «надлежащим образом не обслуживается, что нарушает права и законные интересы жителей деревни Мерцалова на надлежащее водоснабжение».

По итогам проверки прокурор внес представление главе Орловского муниципального округа, но ситуация не изменилась. Никаких мер администрация не приняла. Между тем, оставленный без обслуживания и контроля качества воды колодец представляет собой потенциальную угрозу, о чем в суде говорили и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Суд счел требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Бездействие администрации Орловского муниципального округа признано незаконным, ее обязали поставить колодец на учет в качестве бесхозяйного объекта в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу. Также чиновников обязали «организовать приведение качества питьевой воды в указанном колодце в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями в течение 2 месяцев с момента постановки данного источника нецентрализованного водоснабжения на учет в качестве бесхозяйного объекта». Решение еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”