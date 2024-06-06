Орловщина вошла в лидеры ЦФО по обновлению «коммуналки»

6.6.2024 | 18:12 ЖКХ, Новости

В федеральном правительстве оценил результаты соответствующей программы.

Фото: ИА “Орелград”

Специальная программа субсидирования расходов на модернизацию коммунальной инфраструктуры действует с 2022-го года. Средства берутся из Фонда развития территорий. Также в её рамках привлекаются льготные займы за счёт Фонда национального благосостояния.

Куратором выступает Минстрой России, оператором – Фонд развития территорий. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, наш регион оказался одним из самых успешных участников программы, заняв третье место по ЦФО.

В рамках проекта на Орловщине обновили около 17 километров сетей, благодаря чему бесперебойные коммунальные услуги получили около 14,6 тысячи человек. Наш регион опередили только Московская и Владимирская области.

Всего по данной программе в ЦФО модернизировали около 80,6 километров инженерных сетей. Это позволило повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых 85,7 тысячи человек.

ИА «Орелград»


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