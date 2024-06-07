С орловскими алкоголиками и наркоманами поработают превентивно

Профилактическую работу губернатор рекомендовал провести полиции.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рекомендовал региональному Управлению Министерства внутренних дел РФ организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, злоупотребляющими алкогольными напитками и наркотическими средствами. Рекомендация также касается людей без определенного места жительства. Превентивная работа необходима для предотвращения «совершения ими действий или бездействия, способствующих возникновению пожаров».

Как уже писал «Орелград», с 5 июня 2024 года на территории Орловской области установлен особый противопожарный режим. В связи с этим губернатор также рекомендовал УМВД активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, осужденными и состоящими на учете в органах внутренних дел. Она необходима для «недопущения совершения ими административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в области пожарной безопасности».

Главам городских и муниципальных округов, сельских поселений рекомендовано в период действия особого противопожарного режима принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. Им надлежит создать оперативные группы и провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями. Властям на местах поручено провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих антиобщественный образ жизни, и организации проведения с ними профилактической работы.

Управлению лесами Орловской области Андрей Клычков приказал принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ, провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос, а при возникновении очагов лесных пожаров принимать исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения.

Департаменту сельского хозяйства поручено организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ. Департаменту информационно-аналитической работы предписано активизировать работу областных и районных средств массовой информации по разъяснению населению требований пожарной безопасности, правил безопасного поведения.

ИА «Орёлград»