Клычков подписал соглашение по развитию электротранспорта

Партнёром Орловской области станет ООО «Оператор электродвижения» (бренд Hyper).

Соглашение подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее его анонсировал сам губернатор Андрей Клычков.

Одним из направлений сотрудничества станет развитие сети зарядных электростанций. Также ООО «Оператор электродвижения» планирует инвестиционные вложения в развитие электротранспорта и зарядок.

«С каждым годом электротранспорта в России все больше… Экологичность, низкая стоимость поездки, высокая надёжность и простота эксплуатации возможны только при наличии инфраструктуры зарядных станций. Правительство Орловской области намерено в ближайшие годы решить эту проблему», – пояснил Клычков.

В рамках встречи обсуждались возможные точки размещений станций, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Ранее в рамках форума было подписано соглашение о дополнительных вложениях в строительство завода по переработке картофеля.

ИА «Орелград»