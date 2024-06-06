Орловских аграриев призвали усилить контроль за семенами

Поводом для обращения к сельчанам послужили итоги проверки семян.

Орловская фитосанитарная испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» рекомендовала производителям и поставщикам семян принять дополнительные меры по контролю качества семян, а также соблюдать все установленные стандарты и требования. «Это позволит обеспечить высокую всхожесть и качество семян, а также повысить уровень урожайности и эффективность сельскохозяйственного производства», – говорится в информации учреждения.

Поводом для обращения послужила обеспокоенность специалистов. Несколько дней назад Орловская фитосанитарная испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» провела исследования посевных качеств семян различных сортов сои. Образы для лабораторного анализа были отобраны от 10 партий общим весом 353,92 тонны. В результате было выявлено несоответствие по чистоте семян, что и вызвало «серьезные обеспокоенности» среди специалистов и производителей.

«Выявленное несоответствие в чистоте семян составило 88,42 процента, в то время как требуемый уровень для категории РС составляет не менее 96 процентов, – поясни в учреждении. – Это отклонение является серьезным сигналом о необходимости усиления контроля качества семенного материала и соблюдения стандартов категории РС. Несоответствие по чистоте семян может негативно сказаться на качестве посевов и урожайности, а также повлиять на общую продуктивность сельскохозяйственных культур».

Тем временем Территориальное управление Россельхознадзора напомнило орловским аграриям о том, что с 1 сентября 2024 года вступает в силу Федеральная государственная информационная система ФГИС «Семеноводство». Все, кто занимается испытанием, производством, хранением, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений, будут обязаны предоставлять сведения в эту систему.

В частности, в нее будут вноситься данные о юридических и физических лицах, индивидуальных предпринимателях, занимающихся оборотом семян, о месте производства семян и месте выращивания растений, об объемах производства семян сортов и гибридов, о показателях сортовых и посевных качеств, об объемах реализованных семян (за исключением семян сельскохозяйственных растений, реализованных в потребительской упаковке физическим лицам для личного пользования) и др.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям напоминает, что с 1 сентября 2024 года регистрация и работа в ФГИС «Семеноводство» станет обязательной для всех участников российского рынка семян. Физические лица, использующие семена для посадки в целях воспроизводства растений для личного пользования, не обязаны предоставлять данные в информационную систему.

ИА “Орелград”