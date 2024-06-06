В мэрии Орла уточнили данные по горячей воде

АО «Орелгортеплоэнерго» продолжает испытания.
Как и сообщалось ранее, компания «Квадра» завершила испытания тепловых сетей досрочно. В зоне её ответственности горячая вода должна вернуться в дома орловцев в течении сегодняшнего дня.
«Если сегодня в ваших кранах не появится горячая вода, следует обратиться в вашу управляющую компанию», – добавили в городской администрации.
Однако АО «Орелгортеплоэнерго» ещё не завершило аналогичные работы. В связи с этим отключено горячее водоснабжение по следующим котельным:
- 6-ой Орловской Дивизии, 14 — с 3 по 16 июня;
- Связистов, 1-А — с 3 по 16 июня;
- переулок Карачевский, 23-А — с 3 по 16 июня;
- переулок Ботанический, 2-А — с 3 по 16 июня;
- Красина, 6-А — с 3 по 16 июня;
- Веселая, 24-А — с 27 мая по 10 июня;
- переулок Пищевой, 9-А — с 27 мая по 7 июня;
- Карачевская, 29-А — с 27 мая по 7
- Карачевская, 41-Б — с 27 мая по 7 июня;
- Васильевская, 138-А — с 27 мая по 10 июня.
Также мэрия опубликовала подробный план по таким отключениям до конца года (с адресами домов, получающих тепло от конкретных котельных).
ИА «Орелград»