В мэрии Орла уточнили данные по горячей воде

АО «Орелгортеплоэнерго» продолжает испытания.

Как и сообщалось ранее, компания «Квадра» завершила испытания тепловых сетей досрочно. В зоне её ответственности горячая вода должна вернуться в дома орловцев в течении сегодняшнего дня.

«Если сегодня в ваших кранах не появится горячая вода, следует обратиться в вашу управляющую компанию», – добавили в городской администрации.

Однако АО «Орелгортеплоэнерго» ещё не завершило аналогичные работы. В связи с этим отключено горячее водоснабжение по следующим котельным:

6-ой Орловской Дивизии, 14 — с 3 по 16 июня;

Связистов, 1-А — с 3 по 16 июня;

переулок Карачевский, 23-А — с 3 по 16 июня;

переулок Ботанический, 2-А — с 3 по 16 июня;

Красина, 6-А — с 3 по 16 июня;

Веселая, 24-А — с 27 мая по 10 июня;

переулок Пищевой, 9-А — с 27 мая по 7 июня;

Карачевская, 29-А — с 27 мая по 7

Карачевская, 41-Б — с 27 мая по 7 июня;

Васильевская, 138-А — с 27 мая по 10 июня.

Также мэрия опубликовала подробный план по таким отключениям до конца года (с адресами домов, получающих тепло от конкретных котельных).

ИА «Орелград»