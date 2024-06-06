В мэрии Орла уточнили данные по горячей воде

6.6.2024 | 11:58 ЖКХ, Новости

АО «Орелгортеплоэнерго» продолжает испытания.

Фото: ИА «Орёлград»

Как и сообщалось ранее, компания «Квадра» завершила испытания тепловых сетей досрочно. В зоне её ответственности горячая вода должна вернуться в дома орловцев в течении сегодняшнего дня.

«Если сегодня в ваших кранах не появится горячая вода, следует обратиться в вашу управляющую компанию», – добавили в городской администрации.

Однако АО «Орелгортеплоэнерго» ещё не завершило аналогичные работы. В связи с этим отключено горячее водоснабжение по следующим котельным:

  • 6-ой Орловской Дивизии, 14 — с 3 по 16 июня;
  • Связистов, 1-А — с 3 по 16 июня;
  • переулок Карачевский, 23-А — с 3 по 16 июня;
  • переулок Ботанический, 2-А — с 3 по 16 июня;
  • Красина, 6-А — с 3 по 16 июня;
  • Веселая, 24-А — с 27 мая по 10 июня;
  • переулок Пищевой, 9-А — с 27 мая по 7 июня;
  • Карачевская, 29-А — с 27 мая по 7
  • Карачевская, 41-Б — с 27 мая по 7 июня;
  • Васильевская, 138-А — с 27 мая по 10 июня.

Также мэрия опубликовала подробный план по таким отключениям до конца года (с адресами домов, получающих тепло от конкретных котельных).

ИА «Орелград»


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