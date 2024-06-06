В Орле «РБК Стройинвест» обязали переделать Городскую улицу

Подрядчик исправляет дефекты, допущенные при ремонте.

«Работа над ошибками» стартовала накануне вечером. Такую информацию сообщили в администрации Орла.

Речь идет о качестве некоторых участков нового асфальтового полотна.

Комплексное благоустройство улицы Городской стартовало в октябре минувшего года. «РБК Стройинвест» обустроило пешеходную часть, установило остановки и высадило деревья. Затем компания приступила к ремонту проезжей части.

Здесь к качеству работ возникли претензии. Их зафиксировали, в том числе, и по итогам исследований лаборатории «Орёлгосказачика».

««РБК Стройинвест» старается исправить частичные огрехи в работе. Для этого снимается покрытие с некачественно выполненных участков. Будет заново переложена асфальтобетонная смесь», – рассказал главный специалист «Объединённого муниципального заказчика» Антон Овсянников.

При этом к качеству самого асфальта вопросов не возникло – оно соответствует всем нормативам.

После исправления дефектов специалисты лаборатории повторят свои исследдования. В случае выдачи положительного заключения Городская, наконец, будет сдана и принята.

ИА «Орелград»